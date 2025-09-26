В Костанайской области суд обязал дорожную компанию выплатить компенсацию за аварию, произошедшую по их вине, передает BAQ.KZ.

Инцидент случился на трассе "Веденка – Костанай". Водитель BMW X5 попал в ДТП из-за того, что участок дороги, где проводились работы, не был должным образом оборудован предупреждающими знаками. Машина получила серьёзные повреждения.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, подрядчик – ТОО, выполнявшее ремонт, – не обеспечил безопасность движения. В итоге компания привлечена к административной ответственности и обязана выплатить владельцу автомобиля 2 миллиона тенге в качестве возмещения ущерба.

Суд подчеркнул, что подобные нарушения представляют угрозу жизни и здоровью участников дорожного движения, поэтому подрядчики будут жёстко наказываться за халатность.