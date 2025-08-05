В Алматы произошёл инцидент, который напомнил: настоящие герои — рядом, и их поступки не измеряются деньгами. Профессиональный спортсмен и предприниматель Сергей Серещев, не колеблясь, подставил свой новенький BMW под катящееся с горы колесо от грузовика — лишь бы оно не навредило прохожим, передает BAQ.KZ.

Это случилось у микрорайона Орбита-2. Свидетели рассказывают: колесо от КамАЗа вырвалось и с огромной скоростью понеслось вниз по склону. В любой момент оно могло врезаться в автомобиль, влететь на тротуар или даже сбить человека.

Сергей увидел ситуацию — и инстинктивно принял решение: свернул на траекторию катящегося колеса, чтобы остановить его своим автомобилем. Это была его первая новая машина, купленная месяц назад, прямо из салона.

Видео с места происшествия снял очевидец Дінмұхаммед Бердібек. На кадрах — след от удара на капоте и развороченная часть передней панели BMW.

Ущерб — более 12,5 миллиона тенге. Но Сергей не выглядит расстроенным.

"Это просто железо. Главное, что никто не пострадал", — говорит спортсмен.