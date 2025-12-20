Казахстанский боец смешанных единоборств Дамир Рахимжанов одержал победу на турнире OCTAGON 83, который прошёл в Ташкенте, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

В соглавном поединке вечера в лёгкой весовой категории Рахимжанов встретился с 23-летним представителем Узбекистана Одилхоном Камоловым. Бой продлился все три раунда и прошёл в напряжённой борьбе.

По итогам поединка судьи единогласным решением отдали победу казахстанскому спортсмену. Для Дамира Рахимжанова этот успех стал третьим подряд в профессиональной карьере. Камолов, в свою очередь, потерпел пятое поражение в MMA.