Боец СОБР спас в автобусе Астаны ребёнка, подавившегося конфетой

На фото сотрудник специального отряда быстрого реагирования департамента полиции Астаны старший лейтенант Алишер Жаркымбеков. Он ехал в обычном городском автобусе, когда рядом едва не случилась трагедия, передает BAQ.KZ.

Малыш находился в детской коляске, когда внезапно подавился конфетой и начал задыхаться.

На видео видно, как за несколько секунд пассажиры вскакивают с мест и пытаются понять, что произошло. Люди освобождают тесный проход, а к коляске уже подходит один из мужчин.

Это был 32-летний Алишер Жаркымбеков. В тот день сотрудник СОБР находился вне службы и ехал вместе с остальными пассажирами.

Полицейский сразу взял ребенка на руки, перевернул его и начал оказывать первую помощь. Люди вокруг расступились, чтобы дать ему место.

Жаркымбеков применил приемы для восстановления проходимости дыхательных путей. Через несколько мгновений ребенок снова начал дышать.

Лишь после того, как опасность миновала, выяснилось, что малыша спас сотрудник СОБР столичного департамента полиции.

Алишер Жаркымбеков служит в органах внутренних дел с 2023 года. Сейчас он работает инспектором полиции специального отряда быстрого реагирования.

В полиции сообщили, что подготовка сотрудника помогла ему быстро оценить ситуацию и сразу приступить к первой помощи.