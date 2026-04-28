Боевики атаковали грузовик с гумпомощью ООН в Судане

Грузовик с гуманитарной помощью Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) был уничтожен при атаке беспилотника в суданской провинции Северный Дарфур. Об этом сообщили УВКБ ООН в соцсети Х, передает BAQ.KZ.

"Грузовик, перевозивший комплекты для экстренного укрытия, был поражен дроном. Он направлялся в Тавилу, куда сотни тысяч людей бежали в целях безопасности. Более 1 300 семей теперь остались без укрытия, в котором они остро нуждались", - говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель автомобиля выжил.

В публикации говорится, что подобные нападения недопустимы. Они ставят под угрозу жизни людей и усугубляют и без того разрушительный кризис. Мирное население и гуманитарные работники должны быть защищены.