Боевики атаковали грузовик с гумпомощью ООН в Судане
Водитель автомобиля выжил.
Грузовик с гуманитарной помощью Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) был уничтожен при атаке беспилотника в суданской провинции Северный Дарфур. Об этом сообщили УВКБ ООН в соцсети Х, передает BAQ.KZ.
"Грузовик, перевозивший комплекты для экстренного укрытия, был поражен дроном. Он направлялся в Тавилу, куда сотни тысяч людей бежали в целях безопасности. Более 1 300 семей теперь остались без укрытия, в котором они остро нуждались", - говорится в сообщении.
Уточняется, что водитель автомобиля выжил.
В публикации говорится, что подобные нападения недопустимы. Они ставят под угрозу жизни людей и усугубляют и без того разрушительный кризис. Мирное население и гуманитарные работники должны быть защищены.
Humanitarians and the life-saving aid they distribute are not a target.— UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) April 27, 2026
A UNHCR truck carrying emergency shelter kits was hit by a drone in North Darfur, Sudan. It was on its way to Tawila, where hundreds of thousands of people have fled for safety.
The driver survived. The… pic.twitter.com/4JypreBfOu
