Боксер Ертуган Зейнуллинов прошел в полуфинал чемпионата Азии в Монголии
4 Апреля 2026, 16:10
Фото: НОК РК
Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов одержал победу в четвертьфинале чемпионата Азии, проходящего в Улан-Баторе (Монголия), передает BAQ.KZ.
В поединке за выход в полуфинал в весовой категории до 65 килограммов он встретился с представителем Кыргызстана Мирзохидом Имамназаровым.
По итогам трёх раундов Зейнуллинов выиграл раздельным решением судей со счётом 3:2. Таким образом, он как минимум обеспечил себе бронзовую медаль турнира.
Отметим, что сегодня в вечерней сессии на ринг выйдут Валентина Хальзова (до 75 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).
