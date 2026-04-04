Казахстанский боксер Ертуган Зейнуллинов одержал победу в четвертьфинале чемпионата Азии, проходящего в Улан-Баторе (Монголия), передает BAQ.KZ.

В поединке за выход в полуфинал в весовой категории до 65 килограммов он встретился с представителем Кыргызстана Мирзохидом Имамназаровым.

По итогам трёх раундов Зейнуллинов выиграл раздельным решением судей со счётом 3:2. Таким образом, он как минимум обеспечил себе бронзовую медаль турнира.

Отметим, что сегодня в вечерней сессии на ринг выйдут Валентина Хальзова (до 75 кг) и Айбек Оралбай (свыше 90 кг).