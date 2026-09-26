Боксер Махмуд Сабырхан разгромил соперника и вышел в четвертьфинал Азиады-2026
Казахстанский боксер победил иранца со счетом 5:0.
26 Сентября 2026, 10:30
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26 Сентября 2026, 10:3026 Сентября 2026, 10:30
129Фото: НОК РК
Двукратный чемпион мира Махмуд Сабырхан успешно стартовал на Азиатских играх-2026 в Японии, одержав уверенную победу над представителем Ирана Мехди Каземи.
Поединок в весовой категории до 55 кг завершился со счетом 5:0 в пользу казахстанского боксера. По ходу боя Сабырхан дважды отправил соперника в нокдаун.
В четвертьфинале Азиады-2026 Сабырхан встретится с победителем поединка между представителями Ирака и Южной Кореи.
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