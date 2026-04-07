Казахстанский боксер Оразбек Асылкулов пробился в финал чемпионата Азии, который проходит в Улан-Баторе (Монголия), передает BAQ.kz со ссылкой на olympic.kz.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 60 кг он встречался с узбекским боксером Абдурахмоном Махмуджоновым. По ходу боя Асылкулов сохранял преимущество и в итоге одержал победу раздельным решением судей — 3:2.

Таким образом, казахстанский спортсмен сразится за золотую медаль турнира.

Отметим, что сегодня, 7 апреля, в вечерней сессии в весовой категории до 90 кг другой казахстанский боксер Сагындык Тогамбай встретится с узбеком Халимжоном Мамасолиевым.

Ранее стало известно, что казахстанский боксер Торехан Сабырхан вышел в финал чемпионата Азии по боксу. В полуфинале турнира Сабырхан встретился с представителем Китая Ваном Пэйченом и одержал досрочную победу. Казахстанец с первых минут захватил инициативу, выиграв стартовый раунд и отправив соперника в нокдаун.

Также в финал вышла боксерша Бахыт Сейдиш. Её соперницей была представительница Китая Алимире Абудурейиму. Казахстанка уверенно начала бой, выиграв первый раунд, и закрепила преимущество во втором.