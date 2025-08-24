Боксёр Александр Усик продемонстрировал футбольные навыки
Сегодня, 10:09
154Фото: Скриншот видео
Украинский боксёр Александр Усик показал свои навыки на футбольном поле, передает BAQ.KZ.
На кадрах видео, опубликованном в Instagram, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе показал пару трюков и забил гол в ворота.
Напомним, свой последний бой Александр Усик провел в июле. В реванше Александр нокаутировал в пятом раунде британского боксера Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.
