Украинский боксёр Александр Усик показал свои навыки на футбольном поле, передает BAQ.KZ.

На кадрах видео, опубликованном в Instagram, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе показал пару трюков и забил гол в ворота.

Напомним, свой последний бой Александр Усик провел в июле. В реванше Александр нокаутировал в пятом раунде британского боксера Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.