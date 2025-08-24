  • 24 Августа, 11:23

Боксёр Александр Усик продемонстрировал футбольные навыки

Сегодня, 10:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Скриншот видео Сегодня, 10:09
Сегодня, 10:09
154
Фото: Скриншот видео

Украинский боксёр Александр Усик показал свои навыки на футбольном поле, передает BAQ.KZ.

На кадрах видео, опубликованном в Instagram, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе показал пару трюков и забил гол в ворота.

Напомним, свой последний бой Александр Усик провел в июле. В реванше Александр нокаутировал в пятом раунде британского боксера Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО) и в третий раз стал абсолютным чемпионом мира.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Boxing Ukraine (@boxingukraineboxing)

Самое читаемое

Наверх