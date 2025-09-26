"Болашак" выделил специальную квоту для обучения специалистов по ИИ
О международном сотрудничестве по ИИ рассказал министр.
О партнёрстве казахстанских и зарубежных университетов в подготовке специалистов по искусственному интеллекту рассказал на парламентских слушаниях на тему "Развитие искусственного интеллекта в Республике Казахстан" министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает BAQ.KZ. По его словам, технологические изменения и новые требования рынка труда требуют качественного ответа от системы образования.
"Эффективно реагировать на эти вызовы необходимо не только на национальном уровне, но и через международное сотрудничество", — отметил Саясат Нурбек.
Подготовка кадров по ИИ осуществляется в рамках создаваемого Академического хаба. Уже открыт Центр искусственного интеллекта в Университете Кардифф в Казахстане. Кроме того, три вуза реализуют конкретные совместные проекты:
- Кызылординский университет имени Коркыт Ата с SeoulTech;
- Satbayev University с City University of Hong Kong;
- Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева на базе Мастерской Лу Бань.
"Подобный опыт развивается и в других учебных заведениях, например, в Astana IT University и Международном университете информационных технологий", — подчеркнул министр.
Отдельное внимание уделяется программе "Болашақ". Для подготовки специалистов по искусственному интеллекту выделена специальная квота, что позволяет студентам и научным сотрудникам обучаться и проходить стажировки в ведущих зарубежных университетах и научных центрах.
"Такое сотрудничество укрепляет кадровый и научный потенциал страны, выводя подготовку специалистов в области искусственного интеллекта на новый качественный уровень", — резюмировал Саясат Нурбек.
