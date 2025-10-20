Депутат Мажилиса Болатбек Алиев поднял вопрос об эффективности государственных инвестиций и прозрачности закупок, общий объём которых ежегодно достигает около 30 трлн тенге, передает BAQ.KZ.

"Триллионы мимо своих: кто получает реальный эффект от госинвестиций? Не могу смирится с тем, когда наши гос инвестиции кормит не казахскую семью. Сегодня ежегодный совокупный объём регулируемых закупок в Казахстане составляет около 30 триллионов тенге", — заявил депутат.

По словам парламентария, эти средства охватывают все регулируемые закупки — строительство, инфраструктуру, дороги, социальные объекты, жильё, а также госзакупки компаний и недропользователей.

"Эти колоссальные ресурсы должны обеспечивать развитие страны, давать казахстанцам работу и стабильный доход. Однако реальность показывает другое", — отметил депутат.

Алиев указал, что ряд компаний с минимальным штатом сотрудников выигрывают тендеры на десятки и сотни миллиардов тенге, участвуя в строительстве жилья, социальных объектов и инфраструктуры. При этом фактическое выполнение работ, по его словам, нередко обеспечивается неучтёнными рабочими и гастарбайтерами, без уплаты налогов и социальных взносов.

"Как с десятками работников можно реализовать такие объёмы? Никак. Это говорит о существовании теневых схем", — подчеркнул он.

Депутат выразил обеспокоенность формальным подходом госорганов к контролю за казахстанским содержанием в закупках. Он отметил, что ответственность за надзор разделяют Министерство промышленности и строительства, Министерство труда и социальной защиты населения и фискальные органы, однако их действия зачастую ограничиваются отчётами на бумаге.

Алиев заявил, что уже провёл ряд встреч, в том числе с вице-премьером Сериком Жумангариным, и намерен вывести этот вопрос на уровень ключевой темы экономической и социальной политики.