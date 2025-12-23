В столице продолжаются круглосуточные снегоуборочные работы. Коммунальных службы города работают в несколько смен днем и ночью, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

За дневную смену из города вывезли почти 33 тысячи кубометров снега 2 527 рейсами большегрузов. В ночь на 23 декабря в снегоуборочных работах задействуют 449 дорожных рабочих и 1 608 единиц спецтехники.

Всего с начала зимнего периода из города на снежные полигоны вывезли более 941 тысячи кубометров снега 72 847 грузовиками.

В первую очередь очищаются основные уличные магистрали и маршруты общественного транспорта. После этого уборка проводится на участках со средней интенсивностью движения — во дворах, на площадях, тротуарах и остановках.

Для безопасного передвижения горожан дороги, тротуары и улицы посыпаются технической солью.

Вместе с тем отметим, что поддержание порядка на придомовых территориях обеспечивают КСК и ОСИ, которые должны своевременно очищать дворы от снега и наледи для удобства и безопасности жильцов.

Акимат Астаны призывает жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, быть максимально осторожными на дорогах и тротуарах, а также воздерживаться от дальних поездок при неблагоприятных погодных условиях.