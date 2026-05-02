Более 1 гектара сухой травы сгорело в Акмолинской области

Сегодня в Акмолинской области зафиксировали несколько случаев возгорания сухой травы, передает BAQ.kz.

Очаги пожара возникли в окрестностях Кокшетау, в городе Акколь, а также в районе села Ы. Алтынсарина Целиноградского района.

По информации спасательных служб, угрозы для населённых пунктов удалось избежать. Пожарные оперативно отреагировали и полностью ликвидировали возгорания. Общая площадь пожара составила более 1 гектара.

В настоящее время специалисты выясняют причины произошедшего.