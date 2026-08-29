Более 1 тысячи новых школ построили в Казахстане за пять лет

В соответствии с Посланием Главы государства Касым-Жомарта Токаева Правительство формирует новую модель развития человеческого капитала — от школьного и профессионального образования до науки, цифровых компетенций и выхода на рынок труда.

Основные направления работы — повышение качества образования, развитие науки и цифровых навыков, усиление связи подготовки кадров с потребностями экономики и создание условий для самореализации граждан.

Обновляются учебные планы и подходы к оценке в начальных классах, искусственный интеллект внедряется в систему среднего образования.

С начала 2026 года 2 073 школьника завоевали 204 золотые, 356 серебряных и 507 бронзовых медалей. Наряду с развитием образовательной инфраструктуры государство создает условия для раскрытия потенциала нового поколения.

Число студентов ТиПО выросло на 13,7%

В 2025 году в организациях технического и профессионального образования обучались 562 тыс. человек. Разработано и актуализировано около 500 образовательных программ, усиливается взаимодействие колледжей с предприятиями и реальным сектором экономики. Подготовка кадров все больше ориентируется на потребности предприятий и рынка труда.

Почти 90 тыс. образовательных грантов выделено на 2026–2027 учебный год

В вузах и организациях послевузовского образования обучаются более 724 тыс. человек. С 2018 года введено 281 общежитие на 72,1 тыс. мест, благодаря чему дефицит койко-мест сократился почти в 16 раз.

Более 700 тыс. студентов получили базовые знания в области ИИ

В программе AI-Sana участвуют 106 вузов, разработано 442 ИИ-агента. В 2026 году начнет обучение Казахский исследовательский университет ИИ — QAIRU, а в казахстанских вузах развивается проект по внедрению ChatGPT Edu.

20 казахстанских вузов вошли в мировой рейтинг QS

Сегодня в Казахстане работают 33 филиала зарубежных университетов из 12 стран, а в отечественных вузах обучаются более 37 тыс. иностранных студентов. В QS World University Rankings 2026 вошли 20 казахстанских университетов — рекордный показатель для страны.

Научные разработки принесли экономике 142 млрд теңге

Более трети научных разработок доведены до стадии коммерциализации, объем частного финансирования научных инициатив достиг 28,2 млрд теңге. Развиваются прикладные решения в сфере ИИ для энергетики, медицины, промышленности и финансов.

90% детей с особыми образовательными потребностями охвачены поддержкой

Специальную поддержку получает большинство из 237 тыс. детей с особыми образовательными потребностями. В системе сопровождения работают более 35 тыс. специалистов, в организациях образования действуют свыше 1 тыс. кабинетов поддержки.

К 2029 году число качественных рабочих мест планируется увеличить до 3,8 млн

В 2026 году по Региональным картам занятости планируется трудоустроить 544 тыс. человек. К 1 августа работу уже получили 388 тыс. граждан. В регионах также внедряется «Цифровая служба занятости», которая с помощью данных и ИИ сопровождает человека от поиска вакансии до трудоустройства.

Развитие человеческого капитала охватывает весь путь человека — от образования и профессиональной подготовки до науки, цифровых навыков и занятости. Основная задача — связать знания и компетенции с потребностями экономики и расширить возможности граждан для профессионального роста.