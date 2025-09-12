В Астане изменены маршруты более 10 автобусов
Изменения носят временный характер.
Сегодня, 18:17
Жителей и гостей столицы ожидают временные изменения в работе общественного транспорта - в Астане скорректированы схемы движения более десяти автобусных маршрутов. Об этом сообщает компания "City Transportation Systems" (CTS), передает BAQ.KZ.
Список маршрутов, попавших под изменения, внушительный: № 3, 4, 4А, 19, 20, 23, 24, 24Н, 25, 28, 31, 44, 48, 61, 71, 73, 503..
По данным CTS, корректировки носят временный характер и связаны с ремонтными работами и улучшением транспортной инфраструктуры. Подробности новых маршрутов пока уточняются, но в компании уже настоятельно рекомендуют пассажирам заранее планировать свои поездки, особенно в утренние и вечерние часы пик.
