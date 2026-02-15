Более 10 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком в Пакистане
Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы.
Сегодня 2026, 22:15
Фото: Pixabay.com
По меньшей мере 11 человек погибли, еще восемь получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в районе Хайрпур провинции Синд на юге Пакистана. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на полицию, передает BAQ.KZ.
Согласно информации, автобус следовал из Бахавалпура в Карачи. Правоохранители уточняют, что авария произошла из-за "халатности и безрассудства водителя автобуса".
Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
