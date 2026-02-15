По меньшей мере 11 человек погибли, еще восемь получили ранения в результате столкновения автобуса с грузовиком в районе Хайрпур провинции Синд на юге Пакистана. Об этом сообщает газета Dawn со ссылкой на полицию, передает BAQ.KZ.

Согласно информации, автобус следовал из Бахавалпура в Карачи. Правоохранители уточняют, что авария произошла из-за "халатности и безрассудства водителя автобуса".

Пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.