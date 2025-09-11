В АО "НК "Қазақстан темір жолы" прошло совещание по вопросам организации перевозок зерна. Участие приняли представители Минсельхоза, НПП "Атамекен", операторов зерновозов, экспедиторов, портов Актау и Курык, а также зерновых терминалов, передает BAQ.KZ.

С сентября 2024 года по август 2025 года железнодорожным транспортом перевезено 13,3 млн тонн зерна, из них 10,2 млн тонн — на экспорт. За этот период было сформировано и отправлено 1670 маршрутов. Основные направления поставок — Китай, страны Центральной Азии и порт Актау.

Для перевозок задействовано около 13,8 тыс. специализированных зерновозов, что на 20% больше, чем годом ранее. Также использовались 16,5 тыс. крытых вагонов и более 2 тыс. вагонов операторов стран СНГ.

КТЖ продолжает масштабную программу модернизации ключевых направлений — Достык – Мойынты, Бейнеу – Актау, Жетиген – Алтынколь, Семей – Павлодар и других. Эти проекты призваны повысить пропускную способность сети и эффективность перевозок.

Напомним, в Казахстане уже намолочено почти 9,5 млн тонн зерновых. Уборочная кампания продолжается.