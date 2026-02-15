Молодежь столицы собралась на live-концерте в поддержку Конституционной реформы. Мероприятие объединило более 10 тысяч человек и стало одной из первых крупных публичных площадок в рамках работы Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!», передает BAQ.KZ.

Как ранее подчеркивал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, конституционные изменения являются частью системной политической модернизации страны. По его словам, ключевая задача реформ – укрепление принципов справедливости и законности, усиление роли представительных институтов и формирование более сбалансированной модели взаимодействия ветвей власти. Президент отмечал важность открытого общественного обсуждения и широкого информирования населения о сути предлагаемых изменений.

Мероприятие прошло в формате публичной культурной акции и собрало жителей и гостей столицы. На сцене выступили известные казахстанские исполнители – Raim, Дастан Оразбеков, Bayansulu, Nazzarbeck, Ақтоты Болшова и другие. Концертная программа продолжилась докладами членов Общенациональной коалиции по теме. Жаркынбек Амантай, Максат Толыкбай, Айкерим Есенали, Акерке Искандерова провели разъяснительную работу по основным направлениям проекта новой Конституции и проинформировали граждан о предстоящем референдуме. Они также подчеркнули важность осознанного выбора и активной гражданской позиции.

В своем выступлении Жаркынбек Амантай отметил, что конституционные изменения открывают новый этап политического развития страны и отражают исторический потенциал обновления, который сегодня реализуется через реформы.

«Наш Основной закон подготовлен с учётом современных требований и новых вызовов. Это позволит стране развивать и защищать свои интересы. Каждый казахстанец должен проявить свою гражданскую позицию и прийти на референдум, тем самым внести свой вклад в развитие справедливого, открытого и современного государства», - сказал он.

Максат Толыкбай отметил, что проект новой Конституции отражает современные приоритеты развития страны и усиливает гарантии суверенитета и защиты прав граждан.

«В документе образование, наука и инновации определены как наш главный стратегический курс и ключевая ценность государства. Если в действующей Конституции указано, что народ является источником государственной власти, то в новом документе закреплено, что народ – единственный источник государственной власти и носитель суверенитета», - озвучил Максат Толыкбай.

По словам Акерке Искандеровой, проект новой Конституции повышает роль гражданского участия и создаёт условия для более активного включения молодёжи в общественные процессы.

«Все предлагаемые изменения направлены на одну цель - укрепить и защитить нашу независимость и передать следующему поколению сильное государство. Предстоящий референдум это не просто голосование, это вклад каждого из нас в судьбу страны, возможность сказать, что мое мнение имеет значение. Будущее в наших руках», - отметила она.

Айкерим Есенали подчеркнула необходимость обновления правовой основы страны с учётом современных реалий и вызовов времени.

«Для развития страны должны быть новые принципы и современные законодательные решения. Чтобы будущее наших детей, молодёжи было светлым и уверенным, нам нужна новая Конституция», - подчеркнула Айкерим Есенали.

По оценкам организаторов, мероприятие объединило более 10 тысяч человек и стало одной из первых крупных публичных площадок в рамках стартовавшей Общенациональной разъяснительной кампании. Напомним, что ранее было объявлено о создании коалиции, объединившей представителей ведущих политических партий и общественных организаций.