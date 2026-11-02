Более 10 тысяч работников потребуется для строительства одной АЭС в Казахстане

На пике строительства одной атомной электростанции с двумя энергоблоками Казахстану потребуется более 10 тысяч работников. После запуска станции для ее эксплуатации необходимо будет около 1,8 тысячи специалистов. Об этом сообщил председатель Агентства РК по атомной энергии Алмасадам Саткалиев на заседании Комитета Курултая по экономической политике, промышленности и энергетике, передает BAQ.KZ.

По словам главы ведомства, с учетом планов по строительству двух атомных электростанций страна должна заблаговременно подготовить отечественные кадры.

«Согласно расчетам кадровой потребности, на пике строительства одной АЭС с двумя энергоблоками потребуется более 10 тыс. работников, а для ее последующей эксплуатации около 1,8 тыс. работников», – сообщил Алмасадам Саткалиев.

Для решения кадрового вопроса Правительство 23 сентября 2026 года утвердило Комплексный план подготовки кадров для атомной отрасли на 2027–2031 годы. Документ предусматривает совершенствование образовательных программ, организацию обучения и стажировок, а также развитие учебной инфраструктуры и международного сотрудничества.

В ходе заседания Саткалиев также рассказал о ходе реализации проектов двух атомных электростанций.

На площадке АЭС «Балхаш» завершаются инженерно-изыскательские работы. В мае 2026 года были подписаны межправительственные соглашения по основным условиям реализации проекта и его финансированию. В июне документы ратифицировали, а в сентябре был подписан EPC-контракт.

«В 2027 году планируется начать строительные работы на площадке АЭС «Балхаш»», – заявил председатель Агентства.

По проекту АЭС «Мойынкум» определен район строительства – Жамбылский район Алматинской области. В настоящее время готовятся соответствующие межправительственные документы.

Отдельное внимание уделяется участию отечественных предприятий в атомных проектах. При строительстве первой АЭС предусмотрен целевой показатель локализации производства на уровне 30%.

«Основная задача заключается в обеспечении реального участия казахстанских производителей и поставщиков в проектах строительства АЭС, развитии отечественных производственных компетенций и привлечении международных технологий при безусловном соблюдении требований ядерной и радиационной безопасности, а также установленных требований к качеству продукции и услуг», – подчеркнул Саткалиев.

Для достижения целевого показателя локализации утвержден Комплексный план, включающий 22 мероприятия по четырем направлениям. Среди них – модернизация действующих предприятий, создание новых производств, анализ возможностей казахстанских поставщиков и внедрение цифровых технологий для контроля качества.

Напомним, в Послании от 28 октября 2026 года Президент поручил обеспечить своевременное начало строительства АЭС «Балхаш» и ускорить подготовку межправительственного соглашения по проекту «Мойынкум».