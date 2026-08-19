В Алматы завершено строительство водопроводных и канализационных сетей в микрорайонах Акжар и Карагайлы Наурызбайского района. Проект реализован за счет средств, возвращенных государству органами прокуратуры.

В рамках проекта в микрорайоне Акжар (II очередь) и микрорайоне Карагайлы (I очередь) построили 43,7 км водопроводных и 40,8 км канализационных сетей.

В настоящее время объекты введены в эксплуатацию.

Сколько жителей получат доступ к инфраструктуре

Новая инженерная инфраструктура позволит обеспечить около 10,5 тыс. жителей предгорных районов Алматы качественными услугами водоснабжения и водоотведения.

Реализация проекта позволит повысить надежность коммунальной инфраструктуры и улучшить качество жизни жителей Наурызбайского района.

Куда направили возвращенные средства

Проект стал очередным примером использования средств, возвращенных государству, для решения социально значимых вопросов.

Средства направлены на развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение жителей города необходимыми услугами.