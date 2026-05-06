Более 10 улиц Тараза остались без воды из-за аварии

В Таразе вечером 5 мая произошло отключение водоснабжения на ряде улиц из-за аварии на водопроводе, передает BAQ.KZ.

По информации городского акимата, повреждение зафиксировано на линии диаметром 300 мм на пересечении улиц Койгельды и Аскарова. В настоящее время специалисты предприятия «Жамбыл су» проводят аварийно-восстановительные работы.

На период ремонта подача питьевой воды временно приостановлена на участке улицы Койгельды — от Кошек батыра до Сатпаева, а также в жилых массивах на улицах Кошек батыра, Шерхан Муртаза, Акша батыра, Пушкина, Майкот акына, Тохтарова, Аскарова, переулках Бурыл (2-й и 3-й), Рахмати, Кашаганова (включая 3-й переулок) и Сухамбаева.

В акимате также предупредили о возможном снижении давления воды в близлежащих районах.

Коммунальные службы извинились перед жителями за временные неудобства и рекомендовали заранее запастись питьевой водой.