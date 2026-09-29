Более 100 человек погибли из-за ливней и наводнений в Индии и Непале

Число жертв сильных дождей, наводнений и оползней в Индии и Непале продолжает расти. По последним данным, в индийском штате Уттар-Прадеш погибли 81 человек, в Непале – 21. Еще десятки людей получили травмы, есть пропавшие без вести, передает BAQ.KZ.

В индийском штате Уттар-Прадеш сильные дожди продолжались несколько дней и привели к масштабным подтоплениям. По данным The Times of India, с 25 по 27 сентября погибли 81 человек, еще 62 пострадали. Повреждены 2 254 дома. Также сообщается о гибели 154 голов скота. Оценка ущерба сельскохозяйственным угодьям продолжается.

Одним из наиболее пострадавших районов стал Ситапур, где погибли семь человек. В Лакхимпур-Кхери, Бахрайче и Балрампуре зарегистрировано по пять погибших, еще в нескольких районах – по четыре.

Количество осадков значительно превысило климатическую норму. За 48 часов в Уттар-Прадеше в среднем выпало 66,5 мм осадков при норме 7,6 мм. В 56 из 75 районов штата количество осадков было классифицировано как значительно превышающее норму.

Из-за непогоды в отдельных районах, в том числе в столице штата Лакхнау, закрывали школы. Спасатели эвакуировали жителей затопленных территорий в безопасные места. Власти призвали население избегать поездок по подтопленным дорогам и не приближаться к рекам и другим водоемам с сильным течением.

В Непале погибли 21 человек

Сложная ситуация сохраняется и в соседнем Непале. По данным национального агентства по чрезвычайным ситуациям, в результате связанных с непогодой происшествий с четверга по воскресенье погиб 21 человек. Еще пять человек числятся пропавшими без вести, пять получили травмы.

Наводнения и оползни повредили 194 дома. Ранее власти страны предупреждали об угрозе внезапных паводков на значительной части территории Непала, пишет Euronews.