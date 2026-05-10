Более 100 человек заразились норовирусом на круизном лайнере Caribbean Princess

На борту круизного судна Caribbean Princess, находящегося в Атлантическом океане, зафиксирована вспышка норовирусной инфекции, передает BAQ.KZ.

По данным Центры по контролю и профилактике заболеваний США, инцидент был зарегистрирован 7 мая. Всего на лайнере находятся более 3,1 тысячи пассажиров и членов экипажа, при этом симптомы заболевания выявлены у 115 человек.

Сообщается, что у заболевших наблюдаются признаки острого гастроэнтерита, включая рвоту и диарею. В связи с этим администрация судна приняла комплекс санитарных мер: инфицированные изолированы, проводится лабораторное исследование образцов, а также усилена дезинфекция помещений.

После прибытия в порт назначения лайнер пройдет полную санитарную обработку перед следующим рейсом.

Норовирус — широко распространённая инфекция, поражающая желудочно-кишечный тракт. По оценкам Всемирная организация здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется около 685 миллионов случаев заболевания, из которых значительная часть приходится на детей младше пяти лет.