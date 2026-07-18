Более 100 домов уничтожены крупным пожаром в Норвегии

В коммуне Драммен огонь уничтожил более 100 жилых домов, сообщает NRK.

По данным телерадиокомпании, возгорание началось в одном из таунхаусов, после чего пламя быстро распространилось на соседние здания. Из опасной зоны были эвакуированы свыше 400 человек.

В результате происшествия пострадали как минимум три человека, включая одного пожарного. Кроме того, восемь сотрудников полиции получили отравление угарным газом.

На месте продолжают работать экстренные службы. Причины возникновения пожара устанавливаются. Местные СМИ называют произошедшее крупнейшим пожаром в регионе за последние сто лет.