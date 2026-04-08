В Казахстане завершена подготовка беспилотной техники к сезону борьбы с саранчовыми вредителями. В текущем году для защиты сельхозугодий планируется задействовать более 100 дронов, включая агродроны и аппараты для мониторинга, передает BAQ.kz.

Как сообщили в Министерство сельского хозяйства РК, для точечной химической обработки сельскохозяйственных угодий в 2026 году будет использовано 46 агродронов.

В ведомстве отмечают, что «использование беспилотных летательных аппаратов позволяет оперативно выявлять очаги заселения вредителей, существенно ускоряет процессы мониторинга и увеличивает охват обследуемых территорий».

Особую роль дроны играют в труднодоступных районах - степных, пустынных и горных зонах, а также в поймах рек, где применение наземной техники ограничено.

Параллельно усиливается и система мониторинга. По данным РГУ «Методический центр фитосанитарной безопасности и прогнозов», парк беспилотников значительно расширен. Если в 2025 году использовалось 7 аппаратов, то к концу года дополнительно закуплено еще 50 дронов.

«Использование 57 беспилотников в мониторинге существенно повысит уровень готовности к оперативному сезону и позволит более эффективно реагировать на фитосанитарные риски», - подчеркнули специалисты.

Перед началом сезона также проведена полная проверка техники. Особое внимание уделялось безопасности полетов, эффективности систем распыления и стабильности работы управления.