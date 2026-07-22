Более 100 избирательных участков будут работать зарубежом в день выборов в Курултай
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23 августа граждане Казахстана, находящиеся за рубежом, смогут принять участие в выборах в Курултай. Для голосования в иностранных государствах будет открыто более 100 избирательных участков.
Для обеспечения избирательных прав граждан Казахстана, находящихся за пределами страны, при дипломатических представительствах и консульских учреждениях республики образованы больше 80 избирательных участка в более чем 60 странах мира.
Создание участковых избирательных комиссий осуществляется в соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан», указом президента Республики Казахстан от 1 июля 2026 года о назначении выборов депутатов Курултая, а также календарным планом Центральной избирательной комиссии.
В МИД подчеркнули, что публикация информации о зарубежных избирательных участках направлена на обеспечение открытости и прозрачности избирательного процесса, а также создание необходимых условий для голосования казахстанцев, временно или постоянно находящихся за рубежом.
Ниже прилагается список участковых избирательных комиссий, образованных при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах:
Участковая избирательная комиссия № 404
Австрия, Вена, Посольство Республики Казахстан в Австрии
Участковая избирательная комиссия № 405
Бельгия, Брюссель, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Бельгии
Участковая избирательная комиссия № 406
Литва, Вильнюс, Посольство Республики Казахстан в Республике Литве
Участковая избирательная комиссия № 407
Венгрия, Будапешт, Посольство Республики Казахстан в Венгрии
Участковая избирательная комиссия № 408
Великобритания, Лондон, Посольство Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии
Участковая избирательная комиссия № 409
Италия, Рим, Посольство Республики Казахстан в Республике Италии
Участковая избирательная комиссия № 410
Франция, Париж, Посольство Республики Казахстан во Французской Республике
Участковая избирательная комиссия № 411
ФРГ, Берлин, Посольство Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия
Участковая избирательная комиссия № 412
Швейцария, Берн, Посольство Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации
Участковая избирательная комиссия № 413
США, Вашингтон, Посольство Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки
Участковая избирательная комиссия № 414
США, Нью-Йорк, Генеральное Консульство Республики Казахстан в Нью-Йорке
Участковая избирательная комиссия № 415
Египет, Каир, Посольство Республики Казахстан в Арабской Республике Египет
Участковая избирательная комиссия № 416
Иран, Тегеран, Посольство Республики Казахстан в Исламской Республике Иран
Участковая избирательная комиссия № 417
Израиль, Тель-Авив, Посольство Республики Казахстан в Государстве Израиль
Участковая избирательная комиссия № 418
КСА, Эр-Рияд, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия
Участковая избирательная комиссия № 419
Турция, Стамбул, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Стамбуле (Турецкая Республика)
Участковая избирательная комиссия № 420
Индия, Нью-Дели, Посольство Республики Казахстан в Республике Индии
Участковая избирательная комиссия № 421
КНР, Пекин, Посольство Республики Казахстан в Китайской Народной Республике
Участковая избирательная комиссия № 422
Корея, Сеул, Посольство Республики Казахстан в Республике Корее
Участковая избирательная комиссия № 423
Малайзия, Куала-Лумпур, Посольство Республики Казахстан в Малайзии
Участковая избирательная комиссия № 424
Пакистан, Исламабад, Посольство Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан
Участковая избирательная комиссия № 425
Япония, Токио, Посольство Республики Казахстан в Японии
Участковая избирательная комиссия № 426
Азербайджан, Баку, Посольство Республики Казахстан в Азербайджанской Республике
Участковая избирательная комиссия № 427
Беларусь, Минск, Посольство Республики Казахстан в Республике Беларусь
Участковая избирательная комиссия № 428
Кыргызстан, Бишкек, Посольство Республики Казахстан в Кыргызской Республике
Участковая избирательная комиссия № 429
Россия, Москва, Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации
Участковая избирательная комиссия № 430
Туркменистан, Ашхабад, Посольство Республики Казахстан в Туркменистане
Участковая избирательная комиссия № 431
Узбекистан, Ташкент, Посольство Республики Казахстан в Республике Узбекистан
Участковая избирательная комиссия № 432
Украина, Киев, Посольство Республики Казахстан в Украине
Участковая избирательная комиссия № 433
ФРГ, Франкфурт-на-Майне, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Франкфурт-на-Майне (Федеративная Республика Германия)
Участковая избирательная комиссия № 434
Испания, Мадрид, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Испания
Участковая избирательная комиссия № 435
Польша, Варшава, Посольство Республики Казахстан в Республике Польша
Участковая избирательная комиссия № 436
Таджикистан, Душанбе, Посольство Республики Казахстан в Республике Таджикистан
Участковая избирательная комиссия № 437
Чехия, Прага, Посольство Республики Казахстан в Чешской Республике
Участковая избирательная комиссия № 438
ОАЭ, Дубай, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты)
Участковая избирательная комиссия № 439
Армения, Ереван, Посольство Республики Казахстан в Республике Армения
Участковая избирательная комиссия № 440
Греция, Афины, Посольство Республики Казахстан в Греческой Республике
Участковая избирательная комиссия № 441
Грузия, Тбилиси, Посольство Республики Казахстан в Грузии
Участковая избирательная комиссия № 442
Иордания, Амман, Посольство Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве
Участковая избирательная комиссия № 443
Канада, Оттава, Посольство Республики Казахстан в Канаде
Участковая избирательная комиссия № 444
Катар, Доха, Посольство Республики Казахстан в Государстве Катар
Участковая избирательная комиссия № 445
Монголия, Улан-Батор, Посольство Республики Казахстан в Монголии
Участковая избирательная комиссия № 446
Нидерланды, Гаага, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов
Участковая избирательная комиссия № 447
ОАЭ, Абу-Даби, Посольство Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах
Участковая избирательная комиссия № 448
Оман, Маскат, Посольство Республики Казахстан в Султанате Оман
Участковая избирательная комиссия № 449
Сингапур, Сингапур, Посольство Республики Казахстан в Республике Сингапур
Участковая избирательная комиссия № 450
Турция, Анкара, Посольство Республики Казахстан в Турецкой Республике
Участковая избирательная комиссия № 451
Хорватия, Загреб, Посольство Республики Казахстан в Республике Хорватия
Участковая избирательная комиссия № 452
Болгария, София, Посольство Республики Казахстан в Республике Болгария
Участковая избирательная комиссия № 453
Таиланд, Бангкок, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Таиланд
Участковая избирательная комиссия № 454
Россия, Санкт-Петербург, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Санкт-Петербурге (Российская Федерация)
Участковая избирательная комиссия № 455
Россия, Астрахань, Консульство Республики Казахстан в городе Астрахань (Российская Федерация)
Участковая избирательная комиссия № 456
Россия, Омск, Консульство Республики Казахстан в городе Омске (Российская Федерация)
Участковая избирательная комиссия № 457
Гонконг, Гонконг, Генеральное консульство Республики Казахстан в Гонконге (Специальные административные районы Гонконг и Макао)
Участковая избирательная комиссия № 458
КНР, Шанхай, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Шанхае (Китайская Народная Республика)
Участковая избирательная комиссия № 459
КСА, Джидда, Консульство Республики Казахстан в городе Джидда (Королевство Саудовская Аравия)
Участковая избирательная комиссия № 460
Турция, Анталья, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Анталья (Турецкая Республика)
Участковая избирательная комиссия № 461
Бразилия, Бразилиа, Посольство Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия
Участковая избирательная комиссия № 462
Беларусь, Брест, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Брест (Республика Беларусь)
Участковая избирательная комиссия № 463
Румыния, Бухарест, Посольство Республики Казахстан в Румынии
Участковая избирательная комиссия № 464
Индонезия, Джакарта, Посольство Республики Казахстан в Республике Индонезия
Участковая избирательная комиссия № 465
Россия, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Казань (Российская Федерация)
Участковая избирательная комиссия № 466
Эстония, Таллин, Посольство Республики Казахстан в Республике Эстония
Участковая избирательная комиссия № 467
Финляндия, Хельсинки, Посольство Республики Казахстан в Финляндской Республике
Участковая избирательная комиссия № 468
Латвия, Рига, Посольство Республики Казахстан в Республике Латвия
Участковая избирательная комиссия № 469
Словакия, Братислава, Посольство Республики Казахстан в Словацкой Республике
Участковая избирательная комиссия № 470
Марокко, Рабат, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Марокко
Участковая избирательная комиссия № 471
ФРГ, Мюнхен, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Мюнхен (Федеративная Республика Германия)
Участковая избирательная комиссия № 472
США, Сан-Франциско, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки)
Участковая избирательная комиссия № 473
Ливан, Бейрут, Посольство Республики Казахстан в Ливанской Республике
Участковая избирательная комиссия № 474
Швеция, Стокгольм, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Швеция
Участковая избирательная комиссия № 475
Норвегия, Осло, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Норвегия
Участковая избирательная комиссия № 476
Вьетнам, Ханой, Посольство Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам
Участковая избирательная комиссия № 477
Молдова, Кишинев, Посольство Республики Казахстан в Республике Молдова
Участковая избирательная комиссия № 478
Португалия, Лиссабон, Посольство Республики Казахстан в Португальской Республике
Участковая избирательная комиссия № 479
Кувейт, Эль-Кувейт, Посольство Республики Казахстан в Государстве Кувейт
Участковая избирательная комиссия № 480
ЮАР, Претория, Посольство Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике
Участковая избирательная комиссия № 481
Эфиопия, Аддис-Абеба, Посольство Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия
Участковая избирательная комиссия № 509
ФРГ, Гамбург, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Гамбург (Федеративная Республика Германия)
Участковая избирательная комиссия № 510
КНР, Сиань, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Сиань (Китайская Народная Республика)
Участковая избирательная комиссия № 511
Кипр, Никосия, Посольство Республики Казахстан в Республике Кипр
Участковая избирательная комиссия № 512
Турция, Измир, Генеральное Консульство Республики Казахстан в городе Измир (Турецкая Республика)
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