Более 100 избирательных участков будут работать зарубежом в день выборов в Курултай

23 августа граждане Казахстана, находящиеся за рубежом, смогут принять участие в выборах в Курултай. Для голосования в иностранных государствах будет открыто более 100 избирательных участков.

Для обеспечения избирательных прав граждан Казахстана, находящихся за пределами страны, при дипломатических представительствах и консульских учреждениях республики образованы больше 80 избирательных участка в более чем 60 странах мира.

Создание участковых избирательных комиссий осуществляется в соответствии с Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан», указом президента Республики Казахстан от 1 июля 2026 года о назначении выборов депутатов Курултая, а также календарным планом Центральной избирательной комиссии.

В МИД подчеркнули, что публикация информации о зарубежных избирательных участках направлена на обеспечение открытости и прозрачности избирательного процесса, а также создание необходимых условий для голосования казахстанцев, временно или постоянно находящихся за рубежом.

Ниже прилагается список участковых избирательных комиссий, образованных при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах:

Участковая избирательная комиссия № 404

Австрия, Вена, Посольство Республики Казахстан в Австрии

Участковая избирательная комиссия № 405

Бельгия, Брюссель, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Бельгии

Участковая избирательная комиссия № 406

Литва, Вильнюс, Посольство Республики Казахстан в Республике Литве

Участковая избирательная комиссия № 407

Венгрия, Будапешт, Посольство Республики Казахстан в Венгрии

Участковая избирательная комиссия № 408

Великобритания, Лондон, Посольство Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Участковая избирательная комиссия № 409

Италия, Рим, Посольство Республики Казахстан в Республике Италии

Участковая избирательная комиссия № 410

Франция, Париж, Посольство Республики Казахстан во Французской Республике

Участковая избирательная комиссия № 411

ФРГ, Берлин, Посольство Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия

Участковая избирательная комиссия № 412

Швейцария, Берн, Посольство Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации

Участковая избирательная комиссия № 413

США, Вашингтон, Посольство Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки

Участковая избирательная комиссия № 414

США, Нью-Йорк, Генеральное Консульство Республики Казахстан в Нью-Йорке

Участковая избирательная комиссия № 415

Египет, Каир, Посольство Республики Казахстан в Арабской Республике Египет

Участковая избирательная комиссия № 416

Иран, Тегеран, Посольство Республики Казахстан в Исламской Республике Иран

Участковая избирательная комиссия № 417

Израиль, Тель-Авив, Посольство Республики Казахстан в Государстве Израиль

Участковая избирательная комиссия № 418

КСА, Эр-Рияд, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Саудовская Аравия

Участковая избирательная комиссия № 419

Турция, Стамбул, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Стамбуле (Турецкая Республика)

Участковая избирательная комиссия № 420

Индия, Нью-Дели, Посольство Республики Казахстан в Республике Индии

Участковая избирательная комиссия № 421

КНР, Пекин, Посольство Республики Казахстан в Китайской Народной Республике

Участковая избирательная комиссия № 422

Корея, Сеул, Посольство Республики Казахстан в Республике Корее

Участковая избирательная комиссия № 423

Малайзия, Куала-Лумпур, Посольство Республики Казахстан в Малайзии

Участковая избирательная комиссия № 424

Пакистан, Исламабад, Посольство Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан

Участковая избирательная комиссия № 425

Япония, Токио, Посольство Республики Казахстан в Японии

Участковая избирательная комиссия № 426

Азербайджан, Баку, Посольство Республики Казахстан в Азербайджанской Республике

Участковая избирательная комиссия № 427

Беларусь, Минск, Посольство Республики Казахстан в Республике Беларусь

Участковая избирательная комиссия № 428

Кыргызстан, Бишкек, Посольство Республики Казахстан в Кыргызской Республике

Участковая избирательная комиссия № 429

Россия, Москва, Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации

Участковая избирательная комиссия № 430

Туркменистан, Ашхабад, Посольство Республики Казахстан в Туркменистане

Участковая избирательная комиссия № 431

Узбекистан, Ташкент, Посольство Республики Казахстан в Республике Узбекистан

Участковая избирательная комиссия № 432

Украина, Киев, Посольство Республики Казахстан в Украине

Участковая избирательная комиссия № 433

ФРГ, Франкфурт-на-Майне, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Франкфурт-на-Майне (Федеративная Республика Германия)

Участковая избирательная комиссия № 434

Испания, Мадрид, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Испания

Участковая избирательная комиссия № 435

Польша, Варшава, Посольство Республики Казахстан в Республике Польша

Участковая избирательная комиссия № 436

Таджикистан, Душанбе, Посольство Республики Казахстан в Республике Таджикистан

Участковая избирательная комиссия № 437

Чехия, Прага, Посольство Республики Казахстан в Чешской Республике

Участковая избирательная комиссия № 438

ОАЭ, Дубай, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Дубай (Объединенные Арабские Эмираты)

Участковая избирательная комиссия № 439

Армения, Ереван, Посольство Республики Казахстан в Республике Армения

Участковая избирательная комиссия № 440

Греция, Афины, Посольство Республики Казахстан в Греческой Республике

Участковая избирательная комиссия № 441

Грузия, Тбилиси, Посольство Республики Казахстан в Грузии

Участковая избирательная комиссия № 442

Иордания, Амман, Посольство Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве

Участковая избирательная комиссия № 443

Канада, Оттава, Посольство Республики Казахстан в Канаде

Участковая избирательная комиссия № 444

Катар, Доха, Посольство Республики Казахстан в Государстве Катар

Участковая избирательная комиссия № 445

Монголия, Улан-Батор, Посольство Республики Казахстан в Монголии

Участковая избирательная комиссия № 446

Нидерланды, Гаага, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов

Участковая избирательная комиссия № 447

ОАЭ, Абу-Даби, Посольство Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах

Участковая избирательная комиссия № 448

Оман, Маскат, Посольство Республики Казахстан в Султанате Оман

Участковая избирательная комиссия № 449

Сингапур, Сингапур, Посольство Республики Казахстан в Республике Сингапур

Участковая избирательная комиссия № 450

Турция, Анкара, Посольство Республики Казахстан в Турецкой Республике

Участковая избирательная комиссия № 451

Хорватия, Загреб, Посольство Республики Казахстан в Республике Хорватия

Участковая избирательная комиссия № 452

Болгария, София, Посольство Республики Казахстан в Республике Болгария

Участковая избирательная комиссия № 453

Таиланд, Бангкок, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Таиланд

Участковая избирательная комиссия № 454

Россия, Санкт-Петербург, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Санкт-Петербурге (Российская Федерация)

Участковая избирательная комиссия № 455

Россия, Астрахань, Консульство Республики Казахстан в городе Астрахань (Российская Федерация)

Участковая избирательная комиссия № 456

Россия, Омск, Консульство Республики Казахстан в городе Омске (Российская Федерация)

Участковая избирательная комиссия № 457

Гонконг, Гонконг, Генеральное консульство Республики Казахстан в Гонконге (Специальные административные районы Гонконг и Макао)

Участковая избирательная комиссия № 458

КНР, Шанхай, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Шанхае (Китайская Народная Республика)

Участковая избирательная комиссия № 459

КСА, Джидда, Консульство Республики Казахстан в городе Джидда (Королевство Саудовская Аравия)

Участковая избирательная комиссия № 460

Турция, Анталья, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Анталья (Турецкая Республика)

Участковая избирательная комиссия № 461

Бразилия, Бразилиа, Посольство Республики Казахстан в Федеративной Республике Бразилия

Участковая избирательная комиссия № 462

Беларусь, Брест, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Брест (Республика Беларусь)

Участковая избирательная комиссия № 463

Румыния, Бухарест, Посольство Республики Казахстан в Румынии

Участковая избирательная комиссия № 464

Индонезия, Джакарта, Посольство Республики Казахстан в Республике Индонезия

Участковая избирательная комиссия № 465

Россия, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Казань (Российская Федерация)

Участковая избирательная комиссия № 466

Эстония, Таллин, Посольство Республики Казахстан в Республике Эстония

Участковая избирательная комиссия № 467

Финляндия, Хельсинки, Посольство Республики Казахстан в Финляндской Республике

Участковая избирательная комиссия № 468

Латвия, Рига, Посольство Республики Казахстан в Республике Латвия

Участковая избирательная комиссия № 469

Словакия, Братислава, Посольство Республики Казахстан в Словацкой Республике

Участковая избирательная комиссия № 470

Марокко, Рабат, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Марокко

Участковая избирательная комиссия № 471

ФРГ, Мюнхен, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Мюнхен (Федеративная Республика Германия)

Участковая избирательная комиссия № 472

США, Сан-Франциско, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки)

Участковая избирательная комиссия № 473

Ливан, Бейрут, Посольство Республики Казахстан в Ливанской Республике

Участковая избирательная комиссия № 474

Швеция, Стокгольм, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Швеция

Участковая избирательная комиссия № 475

Норвегия, Осло, Посольство Республики Казахстан в Королевстве Норвегия

Участковая избирательная комиссия № 476

Вьетнам, Ханой, Посольство Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам

Участковая избирательная комиссия № 477

Молдова, Кишинев, Посольство Республики Казахстан в Республике Молдова

Участковая избирательная комиссия № 478

Португалия, Лиссабон, Посольство Республики Казахстан в Португальской Республике

Участковая избирательная комиссия № 479

Кувейт, Эль-Кувейт, Посольство Республики Казахстан в Государстве Кувейт

Участковая избирательная комиссия № 480

ЮАР, Претория, Посольство Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике

Участковая избирательная комиссия № 481

Эфиопия, Аддис-Абеба, Посольство Республики Казахстан в Федеративной Демократической Республике Эфиопия

Участковая избирательная комиссия № 509

ФРГ, Гамбург, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Гамбург (Федеративная Республика Германия)

Участковая избирательная комиссия № 510

КНР, Сиань, Генеральное консульство Республики Казахстан в городе Сиань (Китайская Народная Республика)

Участковая избирательная комиссия № 511

Кипр, Никосия, Посольство Республики Казахстан в Республике Кипр

Участковая избирательная комиссия № 512

Турция, Измир, Генеральное Консульство Республики Казахстан в городе Измир (Турецкая Республика)