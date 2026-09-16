В Жамбылской области полиция задержала несколько человек при попытке забрать наркотики из тайников. Всего в регионе изъяли около 120 килограммов готовой продукции и сырья, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Один из тайников нашли возле села Карасу Меркенского района. Полицейские задержали местного жителя в момент, когда он доставал из подземного схрона 20 килограммов марихуаны.

По данным МВД, мужчина ранее неоднократно был судим за сбыт наркотиков.

Еще один крупный схрон выявили в Шуском районе возле одного из заводов. Троих местных жителей задержали при раскопке тайника, где находились пять мешков высушенной марихуаны.

Вес изъятого составил 72 килограмма. Двое из задержанных ранее уже привлекались к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Еще двоих мужчин задержали на станции Турксиб, на железнодорожном перегоне Шу и Тәтті. У них изъяли 25 килограммов растений конопли с содержанием наркотических веществ.

По всем эпизодам начаты досудебные расследования по части 4 статьи 296 УК РК, которая касается незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере.

Задержанных поместили в изолятор временного содержания.

Операции прошли в рамках ОПМ «Қарасора 2026». В МВД заявили, что сейчас перекрывают каналы перевозки наркотиков каннабисной группы из южных регионов страны.