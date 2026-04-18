Более 100 лошадей погибли: В Мангистау ликвидируют последствия непогоды

В Мангистауской области продолжают устранять последствия сильной непогоды, обрушившейся на регион 14–15 апреля. Наиболее серьёзная ситуация зафиксирована в селе Сайотес Мангистауского района, передает BAQ.KZ со ссылкой на Lada.kz.

По данным акимата, из-за шквального ветра и проливных дождей в населённом пункте повреждены кровли ряда объектов. Однако основной ущерб пришёлся на сельское хозяйство.

На участке между Сайотесом и железнодорожным разъездом были обнаружены факты массовой гибели скота. По предварительной информации, речь идёт более чем о ста лошадях. Точное количество ещё уточняется, поскольку владельцы не завершили учёт поголовья.

Как отмечают специалисты, причиной падежа стали экстремальные погодные условия. Животные, сбившись с маршрута, оказались в труднодоступных местах и погибли в переувлажнённой местности. Часть табунов могла находиться на расстоянии до 60–80 километров от населённых пунктов.

Для оценки ущерба 16–17 апреля была создана специальная комиссия с участием представителей государственных органов. Вопрос компенсации будет рассматриваться в рамках действующего законодательства.

«В настоящее время комиссия продолжает работу совместно с владельцами хозяйств. Вопросы компенсации за погибший скот, зарегистрированный в базе идентификации сельскохозяйственных животных, будут рассмотрены уполномоченными органами», — сообщили в районном отделе внутренней политики.

Для поиска пропавших животных и оценки ситуации организован воздушный мониторинг с использованием дронов. Также в район направлена спецтехника, включая вездеход «Трэкол» из Бейнеуского района.

По поручению оперативного штаба нефтегазовые компании региона привлекли дополнительную технику. На месте работает руководство областного управления сельского хозяйства.

«Для ликвидации последствий мобилизованы все силы и средства: задействована техника крупных предприятий, службы ЧС и местные исполнительные органы. Работы по откачке воды и восстановлению продолжаются в усиленном режиме», — отметили в акимате.

Ситуация остаётся на особом контроле властей.