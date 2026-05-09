Более 100 мероприятий пройдет в Абайской области ко Дню Победы

9 мая — День Победы — широко отмечается в области Абай. В честь памятной даты в городе Семей организован ряд мероприятий, передает BAQ.KZ.

В Парке Победы областного центра состоялась церемония возложения цветов к «Вечному огню». В мероприятии приняли участие аким области Берик Уали, ветераны тыла и труда, руководители правоохранительных органов, представители воинских частей, а также курсанты военно-патриотической школы «Жас Улан».

В ходе мероприятия были возложены гирлянда Славы и корзины с цветами, память погибших на фронте почтили минутой молчания.

Глава региона также попробовал солдатскую кашу, приготовленную к празднику в Парке Победы.

В рамках праздничной программы вниманию жителей был представлен концерт. Заслуженный деятель Казахстана Мапруза Утуленова, Кадылбек и Маржан Омаровы, Гульдана Ногайбаева, Мунлык Сарбасова, народный ансамбль «Ахау Семей», а также другие творческие коллективы и артисты исполнили песни военных лет, патриотические композиции и представили хореографические постановки.

Из нашего региона на фронт отправились около 100 тысяч человек, более 44 тысяч из них не вернулись на родную землю. 56 наших земляков были удостоены звания Героя Советского Союза.

Отметим, что в честь празднования Дня Победы в области пройдет более 100 мероприятий.