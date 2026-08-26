В столице более 12 тысяч камер видеонаблюдения в организациях образования подключены к Центру оперативного управления столичного департамента полиции. Система помогает контролировать обстановку и быстрее реагировать на происшествия.

Сколько организаций подключили

Проект реализуют столичный департамент полиции совместно с управлением образования.

На сегодняшний день к ЦОУ подключены камеры и тревожные кнопки из 224 организаций образования. В их числе детские сады, школы, колледжи и высшие учебные заведения.

Всего в единую систему подключено более 12 тысяч видеокамер.

Какие нарушения выявляют камеры

Видеонаблюдение позволяет в режиме реального времени следить за обстановкой на территории организаций образования и своевременно реагировать на возможные правонарушения.

С начала года с помощью камер выявили более 100 правонарушений. Среди них – драки, курение и употребление спиртных напитков.

Как работают тревожные кнопки

Помимо камер, организации образования оснащены тревожными кнопками. При возникновении чрезвычайной ситуации сотрудники могут оперативно передать сигнал в полицию.

Подключение видеонаблюдения и тревожных кнопок к Центру оперативного управления позволяет быстрее реагировать на происшествия и принимать необходимые меры для защиты детей и педагогов.

Полиция совместно с организациями образования продолжает работу по созданию безопасной среды для учащихся и сотрудников столичных учебных заведений.

Ранее в Казахстане усилят меры безопасности возле школ перед началом нового учебного года.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил акиматам совместно с МВД, МЧС и Министерством просвещения в кратчайшие сроки устранить недостатки дорожной инфраструктуры возле школ, а также проверить их противопожарную и антитеррористическую защищенность.

В рамках мероприятий «Внимание – дети!» МВД поручено проверить исполнение ранее выданных предписаний. План мероприятий продлен до конца сентября, особое внимание будет уделено профилактике детского дорожного травматизма.

Кроме того, до конца года планируется подключить камеры видеонаблюдения всех школ к центрам оперативного управления МВД. На данный момент полностью подключены школы только в семи регионах. Отдельные поручения по завершению этой работы получили акиматы Костанайской и Северо-Казахстанской областей, а также других регионов, где подключение еще не завершено.

Премьер-министр также поручил расширить работу закрепленных за школами сотрудников полиции. Их деятельность должна включать не только правовые и разъяснительные занятия, но и усиленную профилактику правонарушений среди детей и молодежи.

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