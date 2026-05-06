В соцучреждениях "умные" камеры будут выявлять буллинг и угрозы

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана разработало проект по внедрению интеллектуальной системы видеонаблюдения в организациях, оказывающих специальные социальные услуги, передает BAQ.kz.

Согласно документу, нововведение направлено на повышение уровня безопасности граждан, находящихся в стационарных и полустационарных социальных учреждениях.

Для этих целей планируется использовать систему ProtectorAI - интеллектуальную платформу анализа видеопотоков. Она позволит выявлять агрессивное поведение, случаи буллинга и другие потенциальные угрозы в отношении получателей услуг.

Как отмечается, видеонаблюдением нового типа в обязательном порядке будут оснащены территория вокруг учреждения, входные группы, помещения общего пользования и складские зоны.

Отдельное внимание уделено прозрачности работы организаций и защите прав граждан. В частности, предусмотрено, что по официальному заявлению близких родственников им будет предоставлен доступ к просмотру записей с камер видеонаблюдения.

Проект приказа размещён на портале "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения.

Документ предусматривает внесение изменений в приказ от 22 июня 2023 года №230, регулирующий порядок оказания специальных социальных услуг.

Ранее мы рассказывали про похожий опыт в одной из школ Астаны. Там внедрена система видеонаблюдения с элементами искусственного интеллекта, которая в режиме реального времени следит за безопасностью и порядком среди учащихся. По словам директора школы Айгуль Бейсенбиной, ИИ-камеры способны автоматически выявлять агрессивное поведение и нарушения дисциплины. В случае инцидента система фиксирует происходящее и мгновенно направляет видеозапись руководству школы.

Читай также: Буллинг и агрессия: что происходит с казахстанскими школами