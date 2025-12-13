В торгово-развлекательном центре Astana Mall в столице проходит республиканская ярмарка "Караван ремесленников Великой степи", передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата города.

"Ко Дню Независимости мы организуем ярмарку "Караван ремесленников Великой степи". Цель состоит в том, чтобы объединить отечественных ремесленников, представить их творения широкой публике, дать толчок развитию национального искусства, поддержать ремесленников и подарить жителям особую этнокультурную атмосферу. Цены на товары, выставленные на продажу – общедоступные. Также в рамках ярмарки дети с особыми потребностями проведут показ мод. Цель-адаптировать их к обществу. Ярмарка, которая началась сегодня, продлится три дня", - сообщила президент Ассоциации развития отечественной продукции РК "Хас Шебер" Зиуар Жуманова.

Сюда приехали около 100 ремесленников из Карагандинской, Костанайской, Кызылординской областей. Один из них предлагает игрушки, а другой - украшения жителям и гостям столицы.

"Я приехал на эту ярмарку из Кокшетау. Занимаюсь этим делом уже 5 лет. Вообще это профессия, которая началась с хобби во время пандемии. Шью тюрбаны с казахским орнаментом, занимаюсь изготовлением украшений для подружек невесты. Главное, что мне нравится это дело. Продаю все, что делаю, через социальные сети и на ярмарках", - рассказала участница ярмарки Жибек Султанова.

Ярмарка будет работать с 9.00 до 20.00.

Здесь посетители смогут увидеть уникальные изделия ручной работы мастеров со всей страны и стать свидетелями возрождения национального искусства.

Вход бесплатный для жителей и гостей города.