В Шымкенте между акиматом города и представителями бизнеса были подписаны меморандумы о взаимном сотрудничестве, направленные на стабилизацию цен на социально значимые продовольственные товары и снижение инфляции, передаёт BAQ.KZ.

К инициативе присоединились крупные торговые сети "Грамад", "F-Mart", ведущие продовольственные рынки, производители муки, мяса, молока, яиц, хлебобулочной продукции, а также оптовые поставщики. Всего меморандумы подписали более 100 субъектов предпринимательства.

Первый заместитель акима города Айдын Каримов отметил, что соглашения — часть системной работы, которую акимат проводит совместно с бизнес-сообществом.

"Бизнес демонстрирует высокую социальную ответственность. Наша общая задача — обеспечить стабильность цен, прозрачность рынка и доступность основных продуктов для горожан. Такие договорённости дают реальный эффект и помогают своевременно реагировать на колебания на продовольственном рынке", — подчеркнул он.

Стороны договорились совместно работать над сокращением посреднических звеньев, не допускать необоснованного роста цен и продвигать инициативы по снижению инфляции.

Этот шаг стал важной частью усилий по укреплению продовольственной безопасности и социального благополучия жителей Шымкента. Акимат продолжает ежедневный мониторинг цен и держит ситуацию под контролем совместно с предпринимателями.