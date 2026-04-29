Более 100 тысяч выпускников высадили деревья по всей стране

В Казахстан в рамках экологической инициативы Таза Қазақстан одновременно во всех регионах прошёл эко-челлендж «Түлектердің ағаш егу».

Акция стала частью масштабного движения, направленного на формирование у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей среде и развитие экологической культуры.

Участие школьников

В этом году к инициативе присоединились более 100 тысяч учащихся 9 и 11 классов.

Выпускники высаживали деревья на территориях школ, в парках и общественных пространствах, внося вклад в озеленение городов и сёл, а также в поддержание экологического баланса.

Эко-челлендж проводится уже четвёртый год подряд и постепенно становится традицией для образовательных учреждений страны.

Дополнительные экологические инициативы

Параллельно во всех организациях образования проходит месячник «Трудолюбия и профессионализма», в рамках которого реализуются республиканские акции, направленные на развитие культуры чтения, воспитание ответственности и формирование экологического сознания.

Кроме того, в рамках инициативы «Табиғатқа қамқорлық жасаймыз» школьники участвуют в благоустройстве и уборке пришкольных территорий и общественных пространств.

Участие проекта «Келешек мектептері»

Отдельно отмечается участие учащихся проекта Келешек мектептері, которые 25 апреля также вышли на субботник и внесли вклад в охрану окружающей среды.