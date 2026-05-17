Более 100 тысяч жителей столицы поддержали экоакцию «Таза Қазақстан»

В Астане в рамках экологической акции «Таза Қазақстан» состоялся масштабный общегородской день чистоты, объединивший более 100 тысяч человек. В экологической инициативе приняли участие свыше 2 683 предприятий, организаций и учреждений, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

С раннего утра на уборку города вышли представители бизнеса, государственных структур, городских коллективов, молодежь и жители столицы. Участники акции очищали дворы, общественные пространства и занимались озеленением города, демонстрируя ответственное отношение к окружающей среде.

В работах были задействованы 1 208 единиц спецтехники. В ходе акции вывезено порядка 230 тонн отходов, очищено более 2 150 дворов, приведены в порядок 220 парков и скверов, а также территории 78 историко-культурных памятников.

Помимо уборки территорий, участники занимались посадкой деревьев и благоустройством общественных пространств, способствуя формированию экологической культуры среди жителей.

Всего с 11 апреля по 16 мая в экологическом месячнике приняли участие более 240 тысяч жителей столицы и порядка 12,4 тысячи предприятий и организаций. За это время было задействовано свыше 4 700 единиц спецтехники, вывезено более 1 200 тонн отходов, очищено свыше 8 540 дворов, промыто более 1,4 тысячи остановочных павильонов и 17,1 тысячи метров уличных ограждений.

Кроме того, в городе высажено порядка 30 тысяч зеленых насаждений.

Экоакция по очистке и благоустройству столицы продолжается.