В Казахстане продолжается масштабная работа по возврату неиспользуемых земель в государственную собственность и их перераспределению для нужд фермеров и сельчан. С 2022 года по настоящее время в оборот возвращено 13,7 миллиона гектаров, из которых уже перераспределено 6,2 миллиона гектаров.

Об этом стало известно на заседании Республиканской комиссии по контролю за рациональным использованием земельных ресурсов, прошедшем 18 сентября под председательством заместителя Премьер-министра — министра национальной экономики Серика Жумангарина.

Из перераспределённых участков 2,1 миллиона гектаров, расположенные вблизи населённых пунктов, в приоритетном порядке переданы в общее пользование — для выпаса скота местными жителями. Остальные 4,1 миллиона гектаров были переданы сельхозпроизводителям через открытые конкурсы.

Одним из ключевых изменений стало внедрение цифровых решений в распределение земель. До конца года в законодательство будут внесены поправки, по которым все решения будут приниматься исключительно через электронные конкурсы.

"Справедливое распределение сельхозземель — один из самых чувствительных вопросов для населения. Необходимо исключить участие земельных комиссий и сделать процесс полностью электронным и прозрачным", — отметил Серик Жумангарин.

Работа уже даёт результаты: землепользователи приступили к освоению более 4 миллионов гектаров, а всего с начала 2025 года проведена 1381 внеплановая проверка на площади более 2 миллионов гектаров. По результатам проверок было выдано 1013 предписаний о нарушениях, начато освоение 350 тысяч гектаров, по 52,6 тыс. га идут судебные процессы об изъятии.

Также продолжается оцифровка земельного фонда: к настоящему времени в открытом доступе представлены карты на 197,9 млн га — это 72,6% всей территории страны. Работы будут полностью завершены до конца 2025 года.

Вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов подчеркнул, что приоритет в распределении отдается тем, кто действительно нуждается в земле: