Более 1000 тонн золота: в Китае оценили запасы гигантского месторождения
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В китайской провинции Хунань потенциальные запасы золота на месторождении Вангу оцениваются более чем в 1000 тонн, а их стоимость – примерно в 600 млрд юаней, или $83 млрд. О масштабной находке ранее сообщило Геологическое бюро провинции Хунань, а сейчас она вновь привлекла внимание зарубежных СМИ.
Месторождение расположено в уезде Пинцзян. На глубине до 2 тыс. метров геологи обнаружили более 40 золотоносных жил, содержащих около 300 тонн золота. При этом моделирование показало, что на глубине до 3 тыс. метров общий объем ресурсов потенциально может превысить 1000 тонн.
Особое внимание специалистов привлекло качество руды. Максимальная концентрация в отдельных образцах достигала 138 граммов золота на тонну. Более того, в некоторых буровых кернах драгоценный металл можно было увидеть невооруженным глазом.
Эксперт по разведке рудных месторождений Чэнь Жулинь отмечал, что видимое золото обнаруживали во многих образцах, поднятых в ходе бурения.
Окончательные масштабы еще предстоит подтвердить
При этом оценку более чем в 1000 тонн пока следует воспринимать именно как прогноз. Около 300 тонн выявлены на глубине до 2 тыс. метров, тогда как более высокая оценка для глубины до 3 тыс. метров получена в том числе с помощью трехмерного геологического моделирования. Разведка на прилегающих территориях продолжается.
Если дальнейшие исследования подтвердят прогнозируемые масштабы, Вангу может оказаться одним из крупнейших золотых месторождений в мире.
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