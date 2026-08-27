Более 1000 тонн золота: в Китае оценили запасы гигантского месторождения

В китайской провинции Хунань потенциальные запасы золота на месторождении Вангу оцениваются более чем в 1000 тонн, а их стоимость – примерно в 600 млрд юаней, или $83 млрд. О масштабной находке ранее сообщило Геологическое бюро провинции Хунань, а сейчас она вновь привлекла внимание зарубежных СМИ.

Месторождение расположено в уезде Пинцзян. На глубине до 2 тыс. метров геологи обнаружили более 40 золотоносных жил, содержащих около 300 тонн золота. При этом моделирование показало, что на глубине до 3 тыс. метров общий объем ресурсов потенциально может превысить 1000 тонн.

Особое внимание специалистов привлекло качество руды. Максимальная концентрация в отдельных образцах достигала 138 граммов золота на тонну. Более того, в некоторых буровых кернах драгоценный металл можно было увидеть невооруженным глазом.

Эксперт по разведке рудных месторождений Чэнь Жулинь отмечал, что видимое золото обнаруживали во многих образцах, поднятых в ходе бурения.

Окончательные масштабы еще предстоит подтвердить

При этом оценку более чем в 1000 тонн пока следует воспринимать именно как прогноз. Около 300 тонн выявлены на глубине до 2 тыс. метров, тогда как более высокая оценка для глубины до 3 тыс. метров получена в том числе с помощью трехмерного геологического моделирования. Разведка на прилегающих территориях продолжается.

Если дальнейшие исследования подтвердят прогнозируемые масштабы, Вангу может оказаться одним из крупнейших золотых месторождений в мире.