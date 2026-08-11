Более 103 млн теңге спасли от интернет-мошенников в Костанайской области

С начала года в регионе удалось предотвратить хищение более 103 млн теңге благодаря работе прокуратуры, полиции, банков и антифрод-колл-центров.

По данным прокуратуры Костанайской области, мошенники продолжают использовать схемы, при которых представляются сотрудниками банков, государственных органов и правоохранительных служб. Как правило, злоумышленники пытаются убедить граждан самостоятельно перевести деньги на указанные ими счета.

С начала года совместная работа прокуратуры области, полиции, АО «Казахтелеком» и банков позволила предотвратить хищение.

Одним из инструментов борьбы с такими преступлениями стали антифрод-колл-центры, созданные по инициативе прокуратуры. При поступлении информации о возможном мошенничестве операторы связываются с гражданами и предупреждают их об опасности. При необходимости к человеку выезжают сотрудники полиции.

Так, в одном из случаев злоумышленники представились сотрудниками налоговых органов и убедили пенсионерку перевести деньги на якобы «безопасный счет». Правоохранительные органы успели вмешаться, благодаря чему женщина сохранила свои сбережения.

В надзорном органе напомнили, что нельзя сообщать посторонним реквизиты банковских карт, SMS-коды и пароли, а также переводить деньги по указанию неизвестных. При подозрительном звонке гражданам рекомендуют прекратить разговор и самостоятельно связаться с банком либо обратиться в полицию.