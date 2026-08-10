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  • Капитан бразильского ФК провалился под стадион во время празднования гола

Капитан бразильского ФК провалился под стадион во время празднования гола

После забитого мяча футболист попытался запрыгнуть на рекламный щит.

10 Августа 2026, 02:49
АВТОР
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Pixabay.com 10 Августа 2026, 02:49
10 Августа 2026, 02:49
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Фото: Pixabay.com

Капитан бразильской «Коритибы» Мараньяо получил травму во время празднования гола в матче чемпионата против «Шапекоэнсе».

После забитого мяча футболист попытался запрыгнуть на рекламный щит, однако потерял равновесие и провалился в открытый лестничный проем под трибуной.

Мараньяо получил легкую травму лодыжки. После перерыва его заменили.

Курьезный эпизод оказался особенно обидным для игрока: после просмотра VAR гол «Коритибы» отменили из-за офсайда.

Несмотря на это, команда сумела одержать победу со счетом 2:1. Решающий гол забил бывший игрок московского «Спартака» Педро Роша.

 
 
 
 
 
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Информационное агентство BAQ.KZ (@baq.rus) 分享的帖子

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