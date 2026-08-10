Капитан бразильского ФК провалился под стадион во время празднования гола

Капитан бразильской «Коритибы» Мараньяо получил травму во время празднования гола в матче чемпионата против «Шапекоэнсе».

После забитого мяча футболист попытался запрыгнуть на рекламный щит, однако потерял равновесие и провалился в открытый лестничный проем под трибуной.

Мараньяо получил легкую травму лодыжки. После перерыва его заменили.

Курьезный эпизод оказался особенно обидным для игрока: после просмотра VAR гол «Коритибы» отменили из-за офсайда.

Несмотря на это, команда сумела одержать победу со счетом 2:1. Решающий гол забил бывший игрок московского «Спартака» Педро Роша.