За месяц предвыборной кампании кандидаты и активисты партии «Әділет» провели более 106 тысяч агитационных мероприятий с общим охватом 5,6 млн человек. От казахстанцев поступило свыше пяти тысяч предложений и наказов. Теперь партии предстоит работа по выполнению предвыборных обещаний, передает BAQ.KZ.

Итоги работы предвыборных штабов подвели на заседании под председательством Айбека Дәдебай. В нем приняли участие депутаты Курултая, руководители региональных филиалов и партийный актив.

Более 22 тысяч наблюдателей будут работать в день выборов

На выборах депутатов маслихатов всех уровней партия «Әділет» выдвинула 3 817 кандидатов по партийным спискам и одномандатным округам.

Об итогах агитационной кампании рассказал заместитель председателя партии Асхат Оралов.

«На протяжении месяца по всей стране работали 246 предвыборных штабов, объединивших 6,5 тысячи человек. За этот период наши кандидаты и партийные активисты провели более 106 тысяч агитационных мероприятий с общим охватом 5,6 млн человек. К работе были привлечены 9200 доверенных лиц, а в день голосования на избирательных участках будут работать свыше 22 тысяч наблюдателей», – сообщил Асхат Оралов.

Параллельно партия проводила встречи с населением по разъяснению Послания Президента. Всего состоялось более 28 тысяч таких мероприятий с охватом около миллиона человек.

Все регионы страны посетили 32 депутата фракции «Әділет» в Курултае. Встречи с жителями также прошли во всех 3 562 первичных партийных организациях.

Что будет с обещаниями после выборов

Председатель партии Айбек Дәдебай подчеркнул, что завершение агитационной кампании не должно означать прекращение работы с избирателями.

«В ходе выборов в Курултай и маслихаты мы взяли на себя конкретные обязательства перед гражданами. Теперь главная задача – поэтапно выполнить все предвыборные обещания и добиться конкретных результатов. Ведь доверие людей – это большая ответственность. Поэтому нельзя ограничиваться рамками избирательной кампании. Необходимо и дальше укреплять связь с избирателями, доводя поднятые жителями вопросы до практических решений», – сказал Айбек Дәдебай.

Совместно с Правительством партия разработала проект дорожной карты по реализации предвыборной программы на 2026–2031 годы. В документе предусмотрено 303 мероприятия.

Теперь аналогичную работу предстоит провести на местах. Председатель партии поручил региональным филиалам совместно с акиматами включить обязательства, предусмотренные предвыборными программами, в планы развития регионов.

Проблемы регионов будут поднимать в Курултае

Особое внимание на заседании уделили взаимодействию депутатов Курултая и маслихатов. Для этого при Курултае уже создан специальный совет.

По словам Дәдебай, такая работа позволит решать проблемы жителей регионов в том числе на законодательном уровне.

«Актуальные проблемы регионов должны звучать с трибуны Курултая и при необходимости находить решение на законодательном уровне. В свою очередь, депутаты маслихатов должны активно участвовать в том, чтобы принятые законы и государственные инициативы эффективно работали на местах. Так мы не только укрепим связь между центром и регионами, но и выстроим систему, позволяющую превращать запросы граждан в конкретные дела», – заключил председатель партии.

По итогам заседания Айбек Дәдебай поручил партийцам строго соблюдать избирательное законодательство и полностью прекратить агитацию с наступлением дня тишины.

Напомним, внеочередные выборы депутатов маслихатов Казахстана состоятся 29 ноября.