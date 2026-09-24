Более 11 млн литров незаконного печного топлива произвели в Актюбинской области
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В Актюбинской области руководителя ИП «Kazenergy» приговорили к 3 годам 9 месяцам лишения свободы за незаконное предпринимательство и легализацию денег, полученных преступным путем.
По данным следствия, на производственной базе площадью 10 тыс. квадратных метров была организована незаконная переработка опасных отходов и производство печного топлива.
В качестве сырья использовались отработанные масла, нефтешламы и другие нефтесодержащие отходы. Их смешивали с нафтой и перерабатывали методом циркуляции. При этом необходимых лицензии и экологического разрешения у предпринимателя не было.
Всего было реализовано более 11 млн литров печного топлива. Полученный преступный доход составил 778 млн тенге.
Суд также постановил конфисковать имущество осужденного, в том числе производственный объект, автомобили и деньги на банковских счетах.
Как сообщается в материалах дела, произведенное топливо не соответствовало национальным стандартам качества и содержало вредные химические компоненты. Его использование в котлах и печах могло привести к выбросу токсичных веществ и создать риск для здоровья людей.
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