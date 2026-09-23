Медсестра получила 5 млн тенге по программе «С дипломом - в село» и уехала раньше срока
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В Восточно-Казахстанской области выявили факты неисполнения договорных обязательств получателями господдержки по программе «С дипломом - в село» на общую сумму 10,6 млн тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру области.
Анализ провела прокуратура района Маркакол.
Один из случаев произошел в 2023 году. Постановлением акима Курчумского района, в состав которого до 2024 года входил район Маркакол, молодой специалист получила бюджетный кредит на 5 млн тенге и подъемные на 345 тыс. тенге. Речь о медсестре, которая после окончания медицинского колледжа приехала работать в районную больницу.
По договору она должна была отработать в сельском населенном пункте не меньше трех лет. Это условие медработник не выполнила.
После вмешательства прокуратуры в доход государства вернули 2,95 млн тенге. Взыскание оставшейся суммы остается на контроле.
В надзорном органе отмечают, что работа по обеспечению законности и целевого использования бюджетных средств продолжается.
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