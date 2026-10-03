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  • Более 1,1 тыс. подростков получили право на скидку 50% на проезд в ЗКО

Более 1,1 тыс. подростков получили право на скидку 50% на проезд в ЗКО

После вмешательства прокуратуры льготный тариф распространили на пассажиров в возрасте 16–17 лет.

3 Октября 2026, 19:13
АВТОР
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Pixabay.com 3 Октября 2026, 19:13
3 Октября 2026, 19:13
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Фото: Pixabay.com

В Западно-Казахстанской области восстановили право 1 155 несовершеннолетних на льготный проезд в общественном транспорте. После вмешательства прокуратуры Бурлинского района в правила внесли изменения, передаёт прокуратура региона.

В ходе анализа решения районного маслихата о льготном проезде отдельных категорий пассажиров на внутригородском общественном транспорте прокуроры выявили нарушение прав подростков.

Выяснилось, что документ не предусматривал скидку в размере 50% для несовершеннолетних в возрасте 16–17 лет. В результате подростки оплачивали проезд по полному тарифу.

По акту прокурорского реагирования в решение маслихата внесли изменения. Теперь в городе Аксае стоимость проезда для несовершеннолетних составляет 50 тенге. На других маршрутах района также установили льготный тариф со скидкой 50%.

В прокуратуре Западно-Казахстанской области отметили, что работа по защите прав несовершеннолетних и обеспечению соблюдения законодательства продолжается.

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