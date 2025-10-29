Более 11 тысяч с начала года: из каких стран чаще всего в РК возвращаются кандасы
С начала 2025 года на родину приехали 11 012 этнических казахов.
Всего в Казахстан с 1991 года вернулись 1 млн 159,1 тыс. этнических казахов. Почти половина кандасов (45,7%) приехали из Узбекистана, также значительную часть вернувшихся (42,1%) составляют этнические казахи из КНР, далее 4,5% – из Туркменистана, 2,6% – из России, 2,6% – из Монголии и 2,5 – из других стран, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства труда и соцзащиты.
Из общего числа треть - это несовершенолетние и только 8,8% - пенсионеры.
"Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики. Вместе с тем для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская, Абайская, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области", - говорится в сообщение ведомства.
Кандасам предоставляются субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тг) на главу и каждого члена семьи; на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тг).
