В Кызылординской области 20–21 ноября прошёл практический этап командно-штабного учения "Қыс-2025", направленного на проверку готовности гражданских защитных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации в зимний период, передаёт BAQ.KZ.

В рамках учений были смоделированы ситуации: дорожное происшествие в условиях сильного мороза, пожар в вагоне пассажирского поезда, а также снежная буря в Аральском районе с пропажей двух человек и проведением поисково-спасательных работ.

Всего в учениях приняли участие 1154 специалиста, задействовано 339 единиц техники и одна кинологическая группа. Мероприятие показало высокий уровень координации служб и готовность региона к зимним рискам.