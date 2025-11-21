Более 1100 кызылординских спасателей и 339 единиц техники задействованы в учениях "Қыс-2025"
В Кызылординской области отработали зимние ЧС
Сегодня, 23:12
53Фото: МЧС РК
В Кызылординской области 20–21 ноября прошёл практический этап командно-штабного учения "Қыс-2025", направленного на проверку готовности гражданских защитных служб к реагированию на чрезвычайные ситуации в зимний период, передаёт BAQ.KZ.
В рамках учений были смоделированы ситуации: дорожное происшествие в условиях сильного мороза, пожар в вагоне пассажирского поезда, а также снежная буря в Аральском районе с пропажей двух человек и проведением поисково-спасательных работ.
Всего в учениях приняли участие 1154 специалиста, задействовано 339 единиц техники и одна кинологическая группа. Мероприятие показало высокий уровень координации служб и готовность региона к зимним рискам.
