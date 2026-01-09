- Заочное проактивное освидетельствование применяется по ряду нозологических форм, включая онкологические заболевания, туберкулёз всех локализаций, врождённые и приобретённые анатомические дефекты, психические заболевания, сахарный диабет первого типа у детей, мукополисахаридоз у детей, а также состояния после трансплантации органов. В 2025 году перечень нозологических форм был существенно расширен. В него были включены такие заболевания, как истинная гидроцефалия, стойкие выраженные параличи или глубокие парезы одной и более конечностей, - сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения РК.

Всего освидетельствование в заочном формате на сегодняшний день проводится по более чем 50 нозологическим формам.

Как сообщалось ранее, на VI заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручил создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями. В связи с чем, в Казахстане был внедрён заочный формат медико-социальной экспертизы. В этом случае заявителю необходимо лишь обратиться в медицинскую организацию по месту прикрепления и пройти необходимое обследование.

Все последующие этапы – от направления документов до вынесения экспертного решения – осуществляются без личного участия гражданина, за счёт интеграции информационных систем. Медицинские документы по форме № 031/у передаются из медицинских организаций в подразделения МСЭ в электронном виде.

В ведомстве отмечают, что переход на заочное освидетельствование устраняет административные и бюрократические барьеры, обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ, а также дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома, и исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.