Более 12 000 рабочих мест откроют в ВКО в ходе реализации инвестпроектов
В этом году в регионе уже заработали 16 инвестпроектов.
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Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов принял участие в заседании Совета по привлечению инвестиций, прошедшем под председательством Премьер-министра РК Олжаса Бектенова.
Привлечение инвестиций - важный механизм развития экономики региона, запуска новых производств и обеспечения населения стабильной занятостью. В этом направлении в Восточном Казахстане реализуется ряд проектов и продолжается работа по повышению инвестиционного потенциала.
За январь-август текущего года объём инвестиций в основной капитал области составил 511 млрд теңге. Индекс физического объёма достиг 104,6 %. Это показывает положительную динамику инвестактивности по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
По данным Управления туризма и инвестиций ВКО, в настоящее время в инвестиционный портфель региона входят 103 проекта общей стоимостью 1,5 трлн тг. В результате их реализации будет открыто более 12 000 рабочих мест. Большинство проектов охватывают сферы энергетики, туризма, горно-металлургической промышленности и АПК. Эти направления открывают путь к расширению экономического потенциала области и формированию новых производственных возможностей.
В этом году уже заработали 16 инвестпроектов, общей стоимостью 30 млрд тг. Реализация новых проектов придаёт импульс развитию экономики региона, способствует повышению предпринимательской активности и расширению возможностей на рынке труда.
На заседании Совета по привлечению инвестиций подняты вопросы улучшения инвестиционного климата и решения системных проблем, возникающих при реализации проектов. Работа в этом направлении нацелена на создание благоприятных условий для инвесторов, поддержку бизнес-инициатив и своевременную реализацию запланированных проектов.
В Восточном Казахстане продолжается работа по привлечению инвестиций, формированию благоприятной среды для предпринимательской деятельности и сопровождению инвестиционных проектов. Основная цель - эффективно использовать экономический потенциал региона и создавать условия для увеличения объёмов производства, открытия новых рабочих мест и устойчивого развития региона.
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