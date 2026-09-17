Работу провели Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК и его территориальные подразделения.

Перерасчет производится с учетом фактической температуры наружного воздуха. Соответствующая сумма отражается в лицевом счете потребителя отдельной строкой в виде аванса или сальдо.

В каких регионах пересчитали плату

Наибольшая сумма перерасчета пришлась на Астану – 460,67 млн тенге. В Восточно-Казахстанской области сумма составила 298,56 млн тенге, в Мангистауской области – 161,60 млн тенге.

В Алматы потребителям пересчитали 57,77 млн тенге, в Шымкенте – 38,50 млн тенге, в Кызылординской области – 42,21 млн тенге, в Жамбылской области – 26,06 млн тенге, а в Костанайской области – 25,69 млн тенге.

В Атырауской области перерасчет составил 22,09 млн тенге, в Павлодарской – 29,11 млн тенге, в Северо-Казахстанской – 14,59 млн тенге, в Акмолинской – 13,98 млн тенге, в Алматинской – 12,70 млн тенге.

В Актюбинской области сумма перерасчета составила 11,03 млн тенге, в области Абай – 0,27 млн тенге, в Западно-Казахстанской области – 1,82 млн тенге, в Туркестанской области – 0,37 млн тенге.

В Карагандинской области, областях Улытау и Жетысу отдельный перерасчет не проводился. Стоимость услуг теплоснабжения в этих регионах уже рассчитывалась с учетом фактической температуры наружного воздуха.

Отметим, что в Астане перерасчет за отопительный сезон 2025-2026 годов также осуществлялся с учетом фактической температуры воздуха. При этом начисления ежемесячно корректировались в течение отопительного сезона в зависимости от изменения температуры.

Сколько пересчитали годом ранее

Для сравнения, по итогам отопительного сезона 2024-2025 годов потребителям, не имеющим приборов учета тепловой энергии, был произведен перерасчет на сумму около 1,55 млрд тенге.

По дополнительным вопросам жители могут обратиться в территориальные департаменты Комитета по регулированию естественных монополий. В Астане консультации предоставляются по телефону (7172) 57-50-28, в Алматы – (727) 279-31-39, в Шымкенте – (7252) 32-15-07.

Контакты территориальных подразделений также доступны для жителей всех остальных регионов страны.