На российско-казахстанской границе в районе МАПП "Маштаково" остановили грузовик с более чем 12 тоннами мороженого, которое пытались ввезти в Россию без необходимых документов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Россельхознадзор. Нарушение выявили 22 ноября 2025 года сотрудники Россельхознадзора совместно с Пограничным управлением ФСБ.

Как выяснилось, перевозчик не смог подтвердить происхождение продукции из казахстанских хозяйств, соблюдающих требования безопасности по Кодексу здоровья наземных животных МЭБ, включая меры против губкообразной энцефалопатии. Кроме того, дата производства в ветеринарном сертификате не совпадала с маркировкой, а в документах отсутствовали сведения о том, что молочная продукция получена от официально благополучных хозяйств.

За попытку незаконного ввоза грузовик и мороженое оформили на возврат в Казахстан, а перевозчика привлекли к административной ответственности.