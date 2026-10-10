Более 1,2 тыс. деревьев высадили за один день в Алматы
В Алматы в рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан» прошел общегородской субботник.
10 Октября 2026, 19:43
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10 Октября 2026, 19:4310 Октября 2026, 19:43
191Фото: Акимат города Алматы
В уборке и озеленении городских территорий приняли участие 3480 человек. Об этом сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города.
Экологическая акция охватила все восемь районов города. Работы проводились на 10 участках, включая скверы, улицы, зеленые зоны и прибрежные территории.
Участники субботника привели в порядок рощу Баума, скверы «Биокомбинат» и Ратушного, территории микрорайонов Саялы и Кокшокы, а также участки вдоль реки Каргалы и ряда городских улиц.
По итогам мероприятия собрано и вывезено 506 кубометров мусора и отходов. Для проведения уборочных работ задействовали 79 единиц специализированной техники.
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