Более 1,2 тыс. деревьев высадили за один день в Алматы

В Алматы в рамках республиканской экологической программы «Таза Қазақстан» прошел общегородской субботник.

10 Октября 2026, 19:43
АВТОР
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Акимат города Алматы 10 Октября 2026, 19:43
10 Октября 2026, 19:43
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Фото: Акимат города Алматы

В уборке и озеленении городских территорий приняли участие 3480 человек. Об этом сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города. 

Экологическая акция охватила все восемь районов города. Работы проводились на 10 участках, включая скверы, улицы, зеленые зоны и прибрежные территории.

Участники субботника привели в порядок рощу Баума, скверы «Биокомбинат» и Ратушного, территории микрорайонов Саялы и Кокшокы, а также участки вдоль реки Каргалы и ряда городских улиц.

По итогам мероприятия собрано и вывезено 506 кубометров мусора и отходов. Для проведения уборочных работ задействовали 79 единиц специализированной техники.

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