Более 1,2 тыс. деревьев высадили за один день в Алматы

В уборке и озеленении городских территорий приняли участие 3480 человек. Об этом сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции города.

Экологическая акция охватила все восемь районов города. Работы проводились на 10 участках, включая скверы, улицы, зеленые зоны и прибрежные территории.

Участники субботника привели в порядок рощу Баума, скверы «Биокомбинат» и Ратушного, территории микрорайонов Саялы и Кокшокы, а также участки вдоль реки Каргалы и ряда городских улиц.

По итогам мероприятия собрано и вывезено 506 кубометров мусора и отходов. Для проведения уборочных работ задействовали 79 единиц специализированной техники.